Onderzoek naar pesterijen bij Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft een onderzoek geopend nadat er klachten bij de luchtvaartmaatschappij binnenliepen over intimidatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag binnen een bepaalde groep van het personeel. Dat bericht La Libre Belgique en wordt door het bedrijf bevestigd.

Het zou om zware beschuldigingen gaan. Het onderzoek werd toevertrouwd aan Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines.

Brussels Airlines moedigt zijn personeel aan om het te melden als ze zich slachtoffer zouden voelen van ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd een procedure op poten gezet waarbij de strengste vertrouwelijkheidsnormen gelden. De vakbonden zijn op de hoogte.

In het bewuste onderzoek waarover La Libre berichtte, zijn de werknemers uit deze afdeling tijdelijk van hun functie ontheven. Dat gebeurde in onderling overleg, om de neutraliteit van het onderzoek te garanderen. Maar deze tijdelijke schorsing is geen strafmaatregel, beklemtoont de directie.