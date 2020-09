Ploegleider Wout van Aert en Primoz Roglic uit de Tour gezet wegens ‘bedreiging van een UCI-lid’

Opschudding donderdagavond na afloop van de laatste Alpenetappe van de Tour de France. Merijn Zeeman, ploegleider bij Team Jumbo-Visma en dus de baas van Wout van Aert en gele trui Primoz Roglic, is uit de Tour gezet voor ‘mishandeling, intimidatie, beledigingen of bedreigingen van een UCI-lid’. Dat staat te lezen in het juryrapport. Ook Wout van Aert krijgt onder meer een tijdstraf. Het zou kunnen dat Team Jumbo-Visma de uitsluiting aanvecht.

Volgens onze informatie had Zeeman woensdagavond een korte aanvaring met een lid van internationale wielerunie UCI toen hij niet toegelaten werd bij een fietscontrole na afloop van de rit op de Col de la Loze. Het verdict volgde donderdagavond in het juryverslag: uitsluiting uit de Tour de France en een boete van maar liefst 2.000 Zwitserse frank (1858 euro).

Ook Wout van Aert werd niet gespaard door de wedstrijdjury. Hij zou zich tijdens de zeventiende etappe, waarin hij derde werd, hebben afgeduwd tegen een auto. Hij krijgt daarvoor een boete van 200 Zwitserse frank, een tijdstraf van 10 seconden in het individueel klassement, een straf van 4 punten in het puntenklassement en een straf van 4 punten in het bergklassement.

