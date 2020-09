Studio 100 ontslaat 16 medewerkers

Studio 100 heeft 16 medewerkers ontslagen. Het media- en entertainmentbedrijf verwijst daarvoor naar de coronacrisis.

De onstlagen vallen bij medewerkers van Studio 100 Benelux van het kantoor in Schelle.

‘Studio 100 is ongemeen hard getroffen door de maatregelen in de strijd tegen corona. Dat laat zich voelen doorheen het hele bedrijf’, klinkt het in een beknopt persbericht.

Het bedrijf zegt daarom dat het ‘ingrijpende kostenbesparingen’ moet doorvoeren en de impact van de dalende inkomsten moet opvangen ‘om zo perspectief voor de toekomst te creëren’.