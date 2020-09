Man sterft na val van kathedraal Doornik

Een man werd woensdag dood aangetroffen aan de voet van de kathedraal van Doornik. Volgens het parket van Doornik gaat het om een ongeluk.

Het bleek om een voormalige dakwerker te gaan die had meegewerkt aan de restauratie van de kathedraal.

Het slachtoffer, geboren in 1964, was met behulp van een voormalige kerkbewaarder die nog sleutels had, binnengeraakt in de kathedraal. Hij wilde er zijn bijdrage aan de restauratiewerken gaan filmen, maar dat is niet toegestaan. Op een richel van een van de torens verloor de man zijn evenwicht en kwam hij ten val. De man is neergestort vanop een hoogte van 15 à 20 meter op de Sint-Louiskapel en ter plaatse overleden. Vanwege de hoogte van het ongeval moest de brandweer ter plaatse komen.

Omdat de omstandigheden duidelijk waren, heeft het parket geen verdere onderzoekshandelingen uitgevoerd.