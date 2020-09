Ben Broeders stelt in Rome zijn eigen Belgisch record polsstokspringen scherper

Ben Broeders heeft donderdagavond op de Diamond League meeting van Rome zijn eigen Belgisch record polsstokspringen outdoor scherper gesteld. Broeders wipte in de Italiaanse hoofdstad over 5 meter 80 en doet daarmee 4 centimeter beter dan zijn vorige record.

Broeders sprong in februari in Liévin al eens over 5 meter 80, maar dat was indoor. Zijn outdoor Belgisch record stond al sinds vorige zomer op 5 meter 76. De voorbije maanden was Broeders al een paar keer dichtbij die 5 meter 80, maar het duurde dus tot vanavond in Rome voor de lat bleef liggen op Belgische recordhoogte.

Later meer...