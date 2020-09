AA Gent leent Kvilitaia uit aan Cypriotische vicekampioen

AA Gent leent Giorgi Kvilitaia voor de rest van het seizoen uit aan het Cypriotische Anorthosis Famagusta. Dat hebben de Buffalo’s donderdag gemeld.

De 26-jarige Georgische spits kwam in de zomer van 2018 over van Rapid Wenen en speelde in totaal 46 wedstrijden voor AA Gent. Gedurende de afgelopen twee seizoenen scoorde hij zeven keer en gaf hij ook zeven assists. De laatste tijd kwam Kvilitaia echter minder aan spelen toe, waardoor hij op zoek gaat naar speelminuten bij de Cypriotische vicekampioen.

AA Gent begon erg slecht aan het seizoen met amper drie punten uit vijf duels. Coach Jess Thorup mocht al beschikken en ook zijn opvolger Laszlo Bölöni moest alweer zijn koffers pakken, omdat er geen klik was met de spelersgroep. T2 Wim De Decker nam het roer over. Onder zijn leiding plaatste AA Gent zich dinsdagavond ten koste van Rapid Wenen voor de play-offs van de Champions League.