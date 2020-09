Wout van Aert blijft verrassen met derde plaats in laatste Alpenrit: ‘Misschien kan ik op termijn dit soort etappes winnen’

Wout van Aert spurtte in La Roche-sur-Fouron naar de derde plaats, na een zware bergrit over vijf Alpencols. Een indrukwekkende prestatie.

Derde in de laatste bergrit van een loodzware Tour: ook aan het eind van de derde Tourweek blijft Wout van Aert voor verbazing en bewondering zorgen. ‘Neen, dit heb ik nog nooit eerder gedaan’, bevestigde hij. ‘Dit was enorm lastig. Op de laatste klim ben ik er even erdoor gezakt maar ik ben blijven rijden. Uiteindelijk kwam ik als laatste terug, op het nippertje. Zo kon ik de bonificaties nog wegpakken voor de rest. Zo heb ik toch niet voor niets afgezien.’

De afdaling van het Plateau de Glières was doorslaggevend? ‘Ik kwam boven op 200 à 300 meter van Tom Dumoulin. Alles stond stil omdat Porte lek reed. Zo kwam ik in groepje met Tom en Porte terecht. Vooraan reed Bahrein volle bak. Voor ons was het dan weer goed om terug te keren om eventuele aanvallen te beantwoorden. Ik moest er nog één keer af maar ben toch teruggekeerd. De spurt? Ik heb alle moeilijkere sprints gereden, terug vooraan geraken was lastiger. Misschien kan ik dit soort etappes in de toekomst wel winnen.’

Zaterdag volgt nog een tijdrit en zondag wordt er gespurt op de Champs Elysées. Twee keer kans op winst? ‘Daar probeer ik nog niet aan te denken. Ik ben nu echt naar de kloten. Ik heb sowieso gezegd dat we morgen pas beslissen. Ik heb ambities voor het wereldkampioenschap en daarom wil ik toch overleg plegen over hoe we het gaan aanpakken.’

Van Aert liet zich niet verleiden tot straffe uitspraken. Dat hij eventueel een unieke kans krijgt om een tijdrit in de Tour te winnen? ‘Maar ik krijg ook niet veel kansen om wereldkampioen te worden. Je mag niet alles willen winnen.’