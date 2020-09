Kwiatkowski pakt laatste Alpenrit, Carapaz de bollen

Foto: Pool via REUTERS

Michal Kwiatkowski won de achttiende rit in de Tour, een bergrit in de Alpen. De Pool van Ineos Grenadiers bleef samen met zijn ploegmaat Richard Carapaz over van een vroege vlucht, met onder meer Thomas De Gendt. Primoz Roglic werd niet bedreigd en blijft leider.

Meteen na de start demarreerde Thomas De Gendt en 32 renners konden zich losrukken. Met naast De Gendt nog een tweede Belg: Lotto-Soudal-ploegmaat Jasper De Buyst. De andere vluchters: Jonathan Castroviejo, Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Sam Bennett, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), Alberto Bettiol, Tejay Van Garderen (EF Education First), Dayer Quintana (Arkéa-Samsic), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas, Carlos Verona (Movistar Team), Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC Team), Nicolas Edet, Jesús Herrada (Cofidis), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Michael Gogl, Michael Valgren (NTT Pro Cycling), Nikias Arndt, Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen en Nicholas Roche (Team Sunweb). Bora-ploegmaats Maximilian Schachmann en Lennard Kämna probeerden nog tevergeefs de oversteek te maken.

Op de eerste beklimming, de Cormet de Roselend (18,6 km aan 6,1%) wordt de kopgroep uitgedund: De Buyst, Bennett, Sagan, Trentin, Van Baarle, Rojas, Arndt, Kragh Andersen, Bettiol, Van Garderen en Dayer Quintana moesten eraf. Damiano Caruso (Bahrain-McLaren kon de oversteek vanuit het peloton maken. Ook een groepje met Julian Alaphilippe probeerde dat, maar tevergeefs.

Net voor de top ging Carapaz, maar hij werd gecounterd door Hirschi. In de afdaling zetten ze door waardoor ze een halve minuut voorsprong namen op de rest. Op de Côte de la Route des Villes (3de categorie) kwamen Kwiatkowski, Edet en Bilbao aansluiten. Het vijftal had bij de start Col des Saisies (2de categorie) een minuut voorsprong op de achtervolgers en 4’30” op het peloton, aangevoerd door Jumbo-Visma. Op die beklimming bepaalde Thomas De Gendt het tempo bij de achtervolgers. Die kwamen iets dichter, maar op de top was de kloof toch weer gegroeid tot twee minuten.

In de afdaling ging het mis voor Hirschi. Onder druk gezet door Kwiatkowski sloeg hij in een bocht tegen de vlakte. De Zwitser kon geschaafd verder maar moest op de Col des Aravis (6,7 km aan 7%) 45 seconden goedmaken. De Zwitser ging wel op en over de geloste Edet maar geraakte niet meer vooraan. I

Met drie begonnen ze dus aan de Montée du Plateau des Glières, een col buiten categorie (6 km aan 11,2%). Michal Kwiatkowski nam de leiding voor ploegmaat Carapaz en Bilbao moest passen. Het duo van Ineos Grenadiers was vertrokken.

In het peloton demarreerde Mikel Landa. Jumbo-Visma, met opnieuw een beresterke Wout van Aert, hield het tempo strak en dat was te snel voor onder meer Rigoberto Uran. Landa werd gegrepen en dat was het sein voor Pogacar om te versnellen, net voor de grindstrook. Ook daar trok hij door, maar Roglic nam gezwind over. Porte viel bij de favorieten weg door een lekke band.

Na de grindstrook hadden Carapaz en Kwiatkowski zo’n anderhalve minuut voorsprong op Bilbao en drie minuten op Hirschi. Roglic, Pogacar, Lopez, Landa, Mas en Kuss volgden op 5’13”.

In de afdaling vergrootten de twee renners van Ineos Grenadiers en Bilbao liet zich inlopen door de favorieten om Landa te helpen en ook Hirschi werd gevat. Porte kwam echter terug bij Roglic en co, samen met Tom Dumoulin. Met dank aan Wout van Aert.

De grote vraag: zouden de ploegmaats van Ineos voor de zege spurten of hand in hand over de finish komen? Het antwoord: het laatste. Kwiatkowski mocht winnen, Carapaz krijgt de bolletjestrui als troostprijs. Bij de achtervolgers won Wout van Aert de spurt voor de derde plaats.