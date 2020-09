‘Novitsjok gevonden op waterfles in hotelkamer Navalni’

De Russische opposant Aleksej Navalni is volgens zijn team mogelijk al in een hotel in de Siberische stad Tomsk vergiftigd. Op een lege waterfles zijn sporen van novitsjok gevonden, klinkt het.

Navalni werd in augustus zwaar ziek op de vlucht tussen Siberië en Moskou. In het Berlijnse Charité-ziekenhuis werd hij een tijdlang in een kunstmatige coma gehouden. Volgens laboratoria in Duitsland en Frankrijk is hij vergiftigd met een product van de novitsjok-groep.

Aanvankelijk werd gedacht dat Navalni op de luchthaven van Tomsk was vergiftigd met een kopje thee. Zijn team vermoedt nu dat de vergiftiging al plaatsvond in zijn hotelkamer in de Siberische stad.

Een video op de Instagramaccount van Navalni toont hoe zijn medewerkers de hotelkamer onderzoeken kort nadat hij ziek was geworden. Onder meer enkele plastic waterflessen die op een tafel stonden werden aan de Duitse autoriteiten overgemaakt, klinkt het.

‘Twee weken later vond een Duits laboratorium sporen van novitsjok op de waterfles uit de hotelkamer’, zo staat in het bericht.

Moskou wijst elke betrokkenheid bij de vergiftiging af.