Wie danst er nog? Het nachtleven rouwt

Terwijl cultuurhuizen en theaterzalen stilaan weer opengaan met de nodige veiligheidsmaatregelen, blijft één groep in de kou staan: de nachtclubuitbaters en deejays. Al meer dan een half jaar mag er nauwelijks gefeest worden. Zullen we ooit nog kunnen dansen?

Eens goed uitgaan kan zo’n deugd doen, maar het zit er voorlopig niet in. Dat begint te wegen – ook financieel. Clubs, organisatoren en deejays voelen zich in de steek gelaten. Ze begrijpen wel dat de gezondheid voorgaat, maar dringen erop aan om betrokken te worden bij een debat rond de vraag: hoe kunnen we de mensen veilig weer laten dansen? Cultuurjournalist Nick De Leu legt uit.

