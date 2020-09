Ex-model Amy Dorris beschuldigt Trump van aanranding: ‘Zijn handen waren overal’

Ex-model Amy Dorris (48) beschuldigt de Amerikaanse president Donald Trump van seksuele aanranding. Dat gebeurde volgens haar op de US Open in 1997.

Amy Dorris vertelt aan de Britse krant The Guardian hoe Trump haar in zijn VIP-loge van het tennistoernooi aanrandde toen ze 24 jaar was. Op 5 september 1997 klampte hij haar vast voor de toiletten van de loge, zegt ze.

‘Hij stak zijn tong in mijn keel terwijl ik hem wegduwde’, zegt ze. ‘Dan werd zijn greep op mij steviger en waren zijn handen overal, op mijn billen, borsten, rug, overal. Ik kreeg me niet los uit zijn greep.’

Het ex-model zegt dat ze Trump herhaaldelijk vroeg om te stoppen, maar daar ‘trok hij zich niets van aan’. Achteraf voelde ze zich ‘ziek’ en ‘misbruikt’.

Trump was toen 51 jaar oud en getrouwd met zijn tweede vrouw Marla Maples. De advocaten van de Amerikaanse president ontkennen de beschuldigingen.

Amy Dorris doet haar verhaal in een interview met The Guardian.

Dorris heeft aan The Guardian verschillende bewijzen gegeven die haar verhaal ondersteunen, waaronder de tickets voor de US Open en foto’s waar ze beiden opstaan. Ze spendeerde toen samen met haar toenmalige vriend Jason Binn een verlengd weekend met Trump. Binn was bevriend met Trump.

Na het incident heeft ze meerdere mensen erover in vertrouwen genomen, onder wie haar moeder, enkele vrienden en een therapeut.

In 2016 deden meerdere vrouwen gelijkaardige beschuldigingen aan het adres van Trump, die op dat moment de presidentskandidaat van de Republikeinen was.

Dorris twijfelde toen of ze ook met haar verhaal naar buiten moest komen, zegt ze, maar ze vreesde dat haar familie eronder zou lijden. ‘Nu worden mijn dochters bijna dertien, en ik wil dat ze weten dat niemand iets bij hen mag doen dat ze niet willen.’