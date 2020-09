Fed Cup gaat voortaan als Billie Jean King Cup door het leven

De Fed Cup in het vrouwentennis gaat voortaan als Billie Jean King Cup door het leven, zo maakte de Internationale Tennisfederatie ITF donderdag bekend tijdens een virtueel persmoment.

In het mannentennis werd de Davis Cup na de oprichting in 1990 genoemd naar zijn oprichter Dwight Davis. Pas in 1963 kwam er een versie voor vrouwen en die werd The Federation Cup genoemd. In 1995 volgde dan de afkorting tot Fed Cup. Nadien groeide het idee steeds meer om het toernooi naar een voormalige tennisster te vernoemen, wat aansluit bij het streven naar gendergelijkheid. Uiteindelijk viel de keuze dus op de legendarische Billie Jean King, die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de sport domineerde. In 1963 won de intussen bijna 77-jarige Billie Jean King de eerste editie voor de Verenigde Staten, uiteindelijk klokte ze af op zeven eindzeges. “Ik ben heel vereerd en dankbaar”, vertelde Billie Jean King in de videoconferentie. “We starten een nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis van het vrouwentennis. Ik wil dan ook iedereen bij de ITF bedanken.”

Ook het prijzengeld wordt gelijkgetrokken met de vernieuwde Davis Cup. In beide toernooien kan er vanaf volgend jaar twaalf miljoen dollar verdiend worden. Volgens de ITF is het de eerste keer dat een jaarlijks wereldwijd sportevent voor teams naar een vrouw vernoemd wordt. Op de eerste editie van het toernooi onder de naam Billie Jean King Cup is het echter nog wachten tot volgend jaar. Vanwege de coronapandemie kan het toernooi in 2020 immers niet doorgaan en volgde er een verschuiving naar 13 tot 18 april 2021, in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

In de Finals nemen twaalf landen, waaronder België, het tegen elkaar op. In groep B zijn Australië en Wit-Rusland de tegenstanders. Vorig jaar won Frankrijk het toernooi. De play-offs vinden plaats in februari. De winnaar van dat duel kan zich in het najaar van 2021 plaatsen voor de volgende editie van de Finals.