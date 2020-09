Het aanblijven van de regering-Wilmès is bij aanvang van het vragenuurtje sneller dan verwacht ter sprake gekomen. N-VA-kamerlid Peter De Roover bracht de zaak al bij het overlopen van de agenda ter discussie, wat tot een aanvaring met Kamervoorzitter Patrick Dewael leidde.

Premier Sophie Wilmès (MR) maakte bij haar aantreden een halfjaar geleden een politieke belofte: op 17 september zou ze naar de Kamer gaan om opnieuw het vertrouwen te vragen. Maar aangezien de gesprekken over een nieuwe volwaardige regering nog niet zijn afgerond, is dat plan afgevoerd. De Vivaldi-partijen zijn het erover eens dat ze Wilmès beter nog twee weken kunnen laten zitten, tot de nieuwe regering kan aantreden.

Geen regeringverklaring

De zaak zou besproken worden in de interpellaties na afloop van de ingediende mondelinge vragen. Maar al meteen na het overlopen van de agenda gooide N-VA fractieleider Peter De Roover het onderwerp op tafel. Volgens hem ontbreekt de gebruikelijke regeringsverklaring op de agenda. Door het op die manier aan de orde te brengen, kon hij als eerste zijn ongenoegen over de verlenging van de opdracht van Wilmès ter sprake brengen.

Maar Kamervoorzitter Patrick Dewael verwierp die opmerking, en verwees door naar de geplande interpellaties, waar de zaak sowieso ter sprake zou komen. Dewael herinnerde eraan dat Barbara Pas van Vlaams Belang daarbij zoals voorzien eerst het woord krijgt. Die gang van zaken leidde tot fors protest van De Roover, bijgetreden door onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

De Roover vroeg daarop de schorsing van de zitting, maar Dewael negeerde dat verzoek, wat bij aanhoudend protest van De Roover zorgde. De N-VA fractieleider liet ook tijdens de voorziene eedaflegging van een aantal opvolgers van zich horen, terwijl Dewael onverstoorbaar verder ging.

Lopende zaken

Ook tijdens de eerste mondelinge vragen bleef de zaak echter overheersen: zo eisten De Roover en PVDA-fractieleider Mertens meteen duidelijkheid over wat Wilmès zou doen als er ook op 1 oktober nog geen regering zou zijn.

Wilmès herinnerde eraan dat de regering de voorbije maanden vooral actief was met het aanpakken van de coronacrisis, en daarnaast vooral als een regering in lopende zaken heeft gewerkt. ‘We zullen binnen die perimeter blijven werken’, gaf ze aan. ‘Volgende week is er een belangrijke veiligheidsraad. Het is belangrijk dat we blijven werken aan de aanpak van de pandemie’.

De Roover verwierp die opmerking: volgens hem kan de regering dat ook perfect doen in lopende zaken.

Ook Kamerlid Sander Loones ging op de verlenging van de regering Wilmès in, terwijl zijn mondeling vraag eigenlijk ging over de herzien verdeling van de EU-middelen van het Europees herstelfonds. Omdat België nu maar iets meer krijgt dan aanvankelijk voorzien, vraagt hij zich af wat Wilmès eigenlijk nog zit te doen.

Interpellaties

Op de agenda stond al de interpellatie van Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas, die ongetwijfeld afgesloten zal worden met een motie van wantrouwen. Ook N-VA, CDH, PVDA-PTB en Défi zullen in een interpellatie op de belofte van de premier terugkomen.

Het ziet ernaar uit dat de Vivaldi-partijen op de motie van wantrouwen van Vlaams Belang zullen antwoorden met een gewone ­motie, een gebruikelijke tactiek van meerderheidspartijen. Een dergelijke motie heeft tot gevolg dat de stemming over de motie van wantrouwen vervalt en er gewoon overgegaan wordt naar het volgende punt op de agenda.

Nieuwe parlementaire jaar

De bijeenkomst is de eerste van het parlement sinds het zomerreces. Bij de opening van de zitting werd stilgestaan bij de recente overlijdens van Minister van Staat Antoinette Spaak, die geroemd werd voor haar baanbrekend werk als feministe in de politiek, en voormalig parlementslid Ilse Uyttersprot, die om het leven werd gebracht door haar partner.