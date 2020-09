Gert-Jan Segers heeft in de Tweede Kamer in Den Haag een betoog gehouden tegen individualisme in de coronacrisis. De voorzitter van de ChristenUnie koos daarbij om Willem Elsschot te citeren. Maar Segers werd snel door de leider van PvdA Lodewijk Asscher op de ware context van het citaat gewezen, en dat zorgde voor een komisch moment.