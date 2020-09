Kamala Harris geeft Timberland een boost

Wanneer Kamala Harris campagne gaat voeren, trekt ze het liefst comfortabele schoenen aan. En dat blijft niet onopgemerkt op sociale media.

Ze worden eerder gelinkt aan stoere rappers, maar ook politica Kamala Harris heeft een paar Timberland-schoenen in haar kast staan. En ze draagt ze ook, bijvoorbeeld om in de staat Nevada poolshoogte te gaan nemen van de verwoestende bosbranden. Dat ging ook niet onopgemerkt voorbij op sociale media, waardoor het merk al snel trending werd op Twitter. Als die aandacht zich straks vertaalt in een meerverkoop, mag het schoenenmerk Harris bedanken, want de verkoop zit al een tijdje in het slop.

Het zijn alleszins stevige schoenen voor een stevige campagne, want dat is nodig als de 55-jarige Harris straks vicepresident wil worden. Maar de running mate van Joe Biden verkiest wel vaker comfort boven stijl, en ruilt waar het kan haar obligatoire hoge hakken in voor een paartje Converse All-Stars.

De aandacht voor de schoenen van de deelnemers in de Amerikaanse presidentsverkiezingen lijkt overigens nog nooit zo groot geweest te zijn. Eerder deze week schreven alle modewebsites over de laarzen van Jill Biden, waarmee ze zonder woorden mensen opriep om te gaan stemmen. Biden en Trump zelf houden voorlopig vast aan de klassieke herenschoen, maar het internet zit alvast klaar voor een verrassing. Misschien een paar Yeezy’s van hun concurrent Kanye West?