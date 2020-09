‘Wow, gij kunt goed Vlaams. Hoe komt dat?’ Toen Gloria Boateng (31), Gentenaar met een kleurtje, die vraag onlangs weer eens gesteld kreeg, reageerde ze met een komisch Tiktok-filmpje. ‘Humor is de beste remedie tegen alles’, vertelde ze aan Het Nieuwsblad.

In aparte fragmentjes legt ze in het Gents, West-Vlaams, Limburgs én Antwerps uit hoe ze ‘eigenlijk feitelijk gewoon nog Vlaemscher is dan de doorsnee Vlaming, weetewel? Ge moet daar zo raar niet over doen’. Al meer dan 7.000 Tiktokkers gaven de video een hartje.