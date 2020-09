Duitsland schorst politieagenten die extreemrechtse beelden delen

In Duitsland werden 29 politieagenten van Noordrijn-Westfalen geschorst omdat ze extreemrechtse boodschappen naar elkaar doorstuurden.

De agenten worden er van beschuldigd actief te zijn in extreemrechtse chatgroepen, waar ze extremistische boodschappen, zoals swastika’s en andere nazisymbolen deelden. Dat overtreedt de Duitse grondwet. Ze deelden onder andere beelden van Adolf Hitler, een foto waarop een zwarte man werd neergeschoten en een bewerkte afbeelding waarbij een vluchteling in een gaskamer zat.

De politie ontdekte de chatgroepen nadat een smartphone van een 32-jarige agent in beslag was genomen voor andere feiten. Hij werd ervan verdacht geheime informatie te hebben gelekt over een georganiseerde bende aan een journalist. De eerste chatgroep werd in 2012 opgestart, de grootste dateert van 2015, toen honderdduizenden migranten toekwamen in Duitsland. De meest recente post op die smartphone dateerde van 27 augustus.

‘Dit is een schande voor de politie van Noordrijn-Westfalen’, zei de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul. Er wordt een onderzoek gestart naar de agenten. Sommigen kunnen worden vervolgd voor het verspreiden van nazi propaganda en haatspraak, anderen worden vervolgd omdat ze hun collega’s niet aangaven.

‘Ik ben beschaamd’, zei Frank Richter, hoofd van de politie van de stad Essen, waar de meeste verdachten werken. ‘Ik vind hier geen woorden voor.’

Opmars van extreemrechts

De kritiek op het laks beleid tegen extreemrechts in Duitsland klinkt steeds luider. Daarom ligt de zaak ook extra gevoelig in Duitsland, omdat er gevreesd wordt dat er te weinig wordt opgetreden tegen de opmars van extreemrechts. De notie dat er infiltratie was van het extreemrechtse gedachtegoed bij de politie werd jarenlang afgewimpeld door Duitse politici en de leiders bij de politie zelf. Het idee van een netwerk werd afgevoerd, en men sprak enkel over ‘individuele zaken’.

Deze zomer moest de overheid echter een volledige eenheid van de Duitse special forces opdoeken, omdat er vermoedens waren dat het volledige team een extreemrechts gedachtegoed had.

Er waren ook de ‘kebabmoorden’, de moorden op negen Griekse en Turkse middenstanders en een politieagente, die jarenlang werden weggezet als een afrekening in het milieu. Niemand overwoog ernstig dat ­extreemrechts verantwoordelijk kon zijn voor de moordpartijen, en toch was het zo. Het was het werk van de ‘Nazionalsozialistische Untergrund’, de Nationaalsocialistische Ondergrondse, een extreemrechtse terroristische organisatie. Na die moorden sloeg de NSU nog verschillende keren toe in Duitsland.

In 2015 en 2017 werden de burgemeesters van ­Keulen en Altena met een mes ­aangevallen door daders die riepen dat er te veel vluchtelingen waren. CDU-­politicus Walter Lübcke werd in juni 2019 vermoord. Enkele maanden later ­probeerde een rechtse extremist tevergeefs een synagoge binnen te dringen en vermoordde hij elders twee mensen. In februari dit jaar schoot een extreemrechtse terrorist negen mensen neer. Pas na de laatste aanslag in ­februari zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken dat extreemrechts de grootste bedreiging in zijn land betekent.

Er loopt ook een onderzoek naar een gepensioneerde politieagent die ervan verdacht wordt dreigmails te hebben verstuurd naar prominente figuren met een Turkse migratieachtergrond. Hij zou die mails ondertekend hebben met NSU 2.0.

In maart van dit jaar kondigde de Duitse regering aan een speciale commissie op te richten die racisme en rechts-extremisme moet bestrijden. Het is de bedoeling dat er medewerkers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie in zetelen. Er komt ook nog een expertgroep die zich over islamofobie gaat buigen. Of er ook concrete maatregelen gaan volgen die het probleem daadwerkelijk kunnen verminderen, valt af te wachten. Zeker is wel dat dit een zeer duidelijk signaal is dat de Duitse regering het extreemrechtse geweld ernstig neemt.