Zeven uur rondvliegen boven Australië, ‘voor wie vliegen mist’

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas biedt een zeven uur durende rondvlucht boven Australië aan. En daar was interesse in, zo blijkt, want de vlucht was in geen tijd uitverkocht.

Opmerkelijk initiatief van Qantas om in deze woelige coronatijden klanten terug te winnen. Een Boeing 787-9 Dreamliner van de luchtvaartmaatschappij stijgt op 10 oktober op in Sydney, zal dan op relatief lage hoogte boven de meest bekende bezienswaardigheden van het land vliegen, om zeven uur later zonder tussenlanding weer in Sydney te landen.

Onder meer de Great Barrier Reef, Uluru, Byron Bay en de haven van Sydney worden aangedaan. De ramen van de Dreamliner zijn zeer groot, zodat de passagiers zich tenminste weer vanuit de lucht kunnen vergapen aan de toeristische parels van het land, aldus Qantas dat benadrukt dat er in de lucht geen grensbeperkingen gelden. Vanwege de coronapandemie zijn Down Under de grenzen al maanden gesloten voor buitenlandse bezoekers. Ook reizen tussen de Australische deelstaten zijn grotendeels verboden.

‘Velen van onze frequente vliegers zijn het gewoon om wekelijks op een vliegtuig te stappen, en missen die ervaring van vliegen evenveel als de bestemmingen zelf’, zegt ceo Alan Joyce over het opmerkelijke initiatief. Volgens Qantas was de rondvlucht in nog geen tien minuten tijd uitverkocht, ook al kostte een zitje minstens 787 Australische dollar, ofwel 487 euro.

Qantas is niet de enige luchtvaartmaatschappij die ‘vluchten naar nergens’ aanbiedt, vluchten die vertrekken en aankomen op dezelfde luchthaven. Ook Singapore Airlines plant iets gelijkaardigs terwijl het Japanse ANA en twee Taiwanese maatschappijen al zulke vluchten hebben aangeboden, waarbij de focus dan vooral op de ervaring aan boord komt te liggen. De campagneslogan? ‘Doen alsof je naar het buitenland gaat.’

En ook lang voor de coronapandemie werden al ‘scenische vluchten’ aangeboden, zoals vliegen boven Antarctica. Dat liep in 1979 wel eens verkeerd af, toen een vliegtuig van Air New Zealand crashte op Mount Erebus, en geen van de 257 inzittenden het ongeval overleefden.