Zieke proefpersoon waarschijnlijk niet gelinkt aan vaccin AstraZeneca

De medische problemen die werden opgemerkt tijdens de vaccinstudie van farmabedrijf AstraZenica en Oxford University, werden naar alle waarschijnlijkheid niet veroorzaakt door het vaccin. Dat blijkt uit een document dat de universiteit online heeft geplaatst.

Begin deze maand verkondigde het Britse farmaconcern AstraZeneca, een van de koplopers in de race naar een vaccin, dat het om veiligheidsredenen de vaccinatie van proefpersonen met zijn experimentele vaccin tijdelijk had stopgezet. Een van de proefpersonen kreeg last van een ontsteking aan het ruggenmerg wat kon wijzen op een ongewenste reactie van het immuunsysteem.

Er werd onderzocht of er inderdaad een link bestond tussen de medische problemen en het vaccin. Oxford University heeft nu een document online geplaatst dat bedoeld is voor proefpersonen en waarin meer informatie wordt gedeeld. ‘Na een onafhankelijk onderzoek werd er geoordeeld dat het ofwel onwaarschijnlijk was dat deze medische problemen verband hielden met het vaccin, ofwel dat er onvoldoende bewijs was om zeker te zijn dat de medische problemen wel of niet gelinkt waren met het vaccin’, aldus de brief. ‘Voor elk geval hebben onafhankelijke experts op basis van de informatie aanbevolen de vaccinstudie verder te zetten.’

AstraZeneca wou geen verder commentaar geven aan de media. Vertegenwoordigers van Oxford waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Proeven hervat

Intussen werden de proeven al hervat in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika. Ook in India zal de studie zouden binnen een dag of twee weer beginnen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat in de Verenigde Staten zal gebeuren.

Het document verzekert dat de proefpersonen nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden zullen worden.