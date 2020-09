Wit-Rusland klaagt oppositieleider Maria Kalesnikava aan voor ondermijning van de nationale veiligheid

Wit-Rusland heeft oppositieleider Maria Kalesnikava officieel beschuldigd van ‘het aanzetten tot het ondermijnen van de nationale veiligheid’, zei de onderzoekscommissie woensdag in een verklaring.

De oppositieleider zit momenteel nog in de gevangenis in Minsk nadat ze vorige week haar eigen paspoort verscheurde om een poging om haar naar Oekraïne te verdrijven te dwarsbomen. Kalesnikava was de laatste van de drie vrouwelijke oppositieleiders die in Wit-Rusland waren achtergebleven.

Als criticus van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko speelde ze een belangrijke rol in tijden van massademonstraties die Loekasjenko ervan beschuldigen zijn herverkiezing te vervalsen. Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is, ontkent die aantijging. Hij reageert op de betogingen door de demonstranten hardhandig aan te pakken, waarvan sommigen beweren dat er mishandeling en marteling bij komt kijken.