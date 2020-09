Politieoperatie bezig om vluchtelingen op Lesbos naar nieuw kamp te brengen

Op het Griekse eiland Lesbos is donderdagmorgen een politieoperatie begonnen. Die moet de duizenden migranten die op straat leven na de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria naar een nieuw noodkamp te brengen.

De Griekse autoriteiten en de Verenigde Naties zijn sinds zaterdag bezig met de bouw van een nieuw kamp. Daar zullen de asielprocedures hernomen worden. Maar bij veel vluchtelingen is er weinig animo om er te verblijven. Ze vrezen dat ze er opnieuw voor maanden opgesloten zullen zitten, in afwachting van een eventuele overbrenging naar het Griekse continent of een ander Europees land.

In het vluchtelingenkamp Moria leefden bijna 13.000 migranten in dramatische omstandigheden. Sinds de brand hebben duizenden op straat en op parkings van gesloten supermarkten zelf een onderkomen in mekaar geknutseld.

Artsen Zonder Grenzen heeft in het gebied een noodhospitaal opgetrokken, maar mocht daar naar eigen zeggen in de nacht van woensdag op donderdag niet binnen. ‘Een politieoperatie is bezig om de vluchtelingen naar een nieuw kamp te brengen. Maar dat mag medische hulp niet in de weg staan’, tweette de ngo.