Nederlandse voetbalbond wil geen sekswinkel op voetbaltruitjes

Van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) mag een sponsordeal tussen eersteklasser FC Emmen en webshop Easytoys niet doorgaan. Die laatste is een bedrijf gespecialiseerd in seksspeeltjes. De voetbalbond oordeelt dat de sport toegankelijk moet zijn voor jong en oud.

Hoewel het bedrijf een onschuldige naam heeft, verkoopt EasyToys buttplugs, vibrators en nog meer seksspeeltjes. Geen kinderspeelgoed dus, en daarom mag het van de KNVB geen sponsordeal aangaan met eredivisieclub FC Emmen. De voetbalbond vindt het ongepast om op wedstrijdkleding logo’s te tonen ‘die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie’, aldus een woordvoerder tegen persbureau ANP. De KNVB beargumenteert dat voetbal ‘voor jong en oud toegankelijk moet zijn’.

Easytoys zei woensdag in een reactie ‘enorm teleurgesteld’ te zijn in het besluit van de voetbalbond. FC Emmen is dan weer ‘verbaasd en ontdaan’. Beide laten het hier niet bij en zoeken naar een oplossing.