Ex-atletiekbaas Lamine Diack krijgt celstraf voor rol in corruptieschandaal

Het Franse parket heeft voormalig atletiekbaas Lamine Diack wegens zijn rol in een corruptieschandaal woensdag een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De 87-jarige Senegalees moet ook de maximumboete van 500.000 euro betalen. Diack werd schuldig bevonden aan actieve en passieve corruptie en misbruik van vertrouwen. Hij kan tegen de uitspraak in beroep gaan.

Diack bekende de voorbije maanden tijdens het corruptieproces dat hij disciplinaire zaken tegen Russische atleten afremde. Hij deed dat naar eigen zeggen om de financiële gezondheid van de Wereldatletiekbond IAAF, tegenwoordig World Athletics, te handhaven. Diack legde bij zijn verklaring echter niet uit op welke manier Russische dopingzaken en de financiële gezondheid van de federatie met elkaar gelinkt waren. Hij gaf ook geen uitleg over de grote sommen - zo’n anderhalf miljoen dollar - die vanuit Rusland zijn richting toekwamen bij zijn verkiezingscampagne voor het voorzitterschap in 2012.

Diack werd er ook van beschuldigd steekpenningen van in totaal 3,45 miljoen euro te hebben aangenomen van atleten om hun naam van een dopinglijst af te halen, zodat ze alsnog konden deelnemen aan grote competities. In 2016 kwamen zijn praktijken aan het licht en moest hij aftreden. Hij was sinds 1999 in functie.