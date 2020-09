Bolivia roept nationale noodtoestand uit wegens bosbranden

In Bolivia heeft interim-president Jeanine Áñez de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege de bosbranden die vooral de regio Chiquitania, in het oosten van het land, teisteren.

De noodtoestand moet toelaten om snel middelen in te zetten, die nodig zijn om de branden te stoppen, schreef Ánez op Twitter. Volgens de Boliviaanse krant El Deber heeft de brand in de beschermde regio van Copaibo nabij Concepción in bijna een maand tijd meer dan 20.000 hectare woud verwoest.

Áñez vernietigde voorts een decreet uit 2019 dat ‘gecontroleerde’ houtkap en verbranding toeliet met de bedoeling om de landbouwgrens in de departementen Santa Cruz en Beni uit te breiden.

In Zuid-Amerika woeden momenteel in verschillende landen en regio’s bosbranden. De Braziliaanse regering riep enkele dagen geleden nog de noodtoestand uit voor de staat Mato Grosso do Sul vanwege de bosbranden in Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld.