‘Deal tussen Oracle en TikTok niet voldoende voor VS’

De deal die softwarebedrijf Oracle overeen is gekomen met het Chinese bedrijf ByteDance rond socialemedia-app TikTok is niet voldoende om de zorgen bij de Amerikaanse regering rond die app weg te nemen.

Er blijven vraagtekens over de toegang van ByteDance tot de gegevens van gebruikers en de invloed die China zou houden over het bedrijf, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Die zorgen worden onder meer geuit door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Ook zijn collega’s William Barr van Justitie en Steven Mnuchin van Financiën zijn ingelicht over de voorgestelde deal en bekijken die nu. Uiteindelijk neemt president Donald Trump een beslissing over goedkeuring van de overeenkomst.

Die laatste verklaarde tijdens een persconferentie in het Witte Huis woensdag dat zijn administratie nog geen beslissing had genomen in verband met de deal. Trump benadrukte dat hij eventuele mazen in het net wil voorkomen. De deal moet voor ‘100 procent’ voldoen aan de nationale veiligheid, aldus de president, die voorts verzekerde dat ‘hij niet bereid is om eender wat te ondertekenen’. Naar eigen zeggen ontvangt hij donderdagochtend plaatselijke tijd een rapport over de inhoud van de overeenkomst.

Gegevens van gebruikers

TikTok moest van de VS verkocht worden aan een Amerikaans bedrijf uit veiligheidsoverwegingen. De Amerikanen menen dat de Chinese overheid toegang heeft tot de gegevens van gebruikers van de populaire filmpjes-app zolang die in handen is van het Chinese ByteDance. Dat bedrijf praatte onder meer met Microsoft maar sloot uiteindelijk een akkoord met Oracle.

Die deal komt niet in de buurt van een overname. ByteDance zou alle activiteiten van TikTok, dus niet alleen de Amerikaanse, onderbrengen in een bedrijf dat in de VS gevestigd is. Ook zouden de gebruikersgegevens in de VS worden opgeslagen. Oracle wordt vervolgens betrokken bij de opslag en bedrijfsvoering van het Amerikaanse TikTok-bedrijf. Daar zou de softwaremaker ook een minderheidsbelang in nemen, maar ByteDance houdt meer dan de helft van het bedrijf in handen.