Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft woensdag nieuwe beelden vrijgegeven van de spelende wolvenwelpjes in ons land. Al zijn dat ondertussen toch wel stevige wolven geworden.

Sinds eind april lopen er in ons land, voor het eerst in 150 jaar, opnieuw wolvenwelpjes rond. Samen met mama Noëlla en papa August verblijven ze in het noorden van Limburg. Minister Zuhal Demir (N-VA) doopte de welpjes enkele maanden geleden tot de vier ‘Bosland Daltons’ toen er voor het eerst camerabeelden werden vrijgegeven.

Toen waren ze nog erg klein, nu zijn ze al een pak groter. Om hen alle kansen te geven, kwamen er extra controles en werd er ook een tijdelijke jachtstop ingevoerd in het gebied. Maar die werd sinds begin september opnieuw afgevoerd.

Opvallend is wel dat er op de nieuwe beelden slechts drie welpen te zien zijn. Het vierde zou al een tijdje niet meer gezien zijn, meldt het INBO.