Miguel Angel Lopez wint op de Col de la Loze, Roglic pakt 17 seconden op Pogacar

De Colombiaan Miguel Angel Lopez won de zeventiende rit in de Tour, een zware bergrit in de Alpen met aankomst op de steile Col de la Loze. Primoz Roglic werd tweede en vergrootte zijn voorsprong in de stand op Tadej Pogacar, die derde werd.

Thomas De Gendt was van bij de start bij de pinken en na enkele pogingen kon de hardrijder van Lotto Soudal een kloof slaan. Twintig renners konden aansluiten. Daarbij nog vijf Belgen: Greg van Avermaet (CCC), Tim Declercq (Deceuninck – Quick-Step), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) en Tom Van Asbroeck (Israel-Start-Up Nation). Toch kreeg deze grote groep geen vrijgeleide maar net toen de hergroepring zich voltrok, konden vijf van de eenëntwintig renners alsnog ontsnappen: de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step), de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), de Ier Dan Martin (Israel-Start-Up Nation), de Spanjaard Gorka Izagirre (Astana) en de Duitser Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), gisteren nog ritwinnaar in Villard-de-Lans. Eerst een trio (Daniel Martinez, Marc Soler en Valentin Madouas) en daarna een eenling (Daryl Impey) probeerden tevergeefs de sprong te maken.

Met zes minuten voorsprong begonnen de koplopers aan de klim van de Col de la Madeleine (buiten categorie, 17,1 km aan 8,4%). Jumbo-Visma bepaalde het tempo in het peloton, maar al snel nam Bahrain-McLaren over. De kloof werd snel kleiner, net als het pelotonnetje. Onder meer de zieke Nairo Quintana moest lossen.

Vooraan ging het te snel voor Kämna, wellicht nog niet gerecupereerd van zijn zegetocht een dag eerder. Op de top had het viertal nog anderhalve minuut over op het peloton.

In de afdaling zette specialist Alaphilippe zich op kop. Het ging te snel voor Martin en de voorsprong steeg weer. Het trio begon aan de Col de la Loze (21,5 km aan 7,8%) met een bonus van twee minuten.

Opnieuw Bahrain-McLaren, met Poels, Mohoric, Bilbao en Caruso, verkleinden de voorsprong van de vluchters. Op 12,5 km van de top moest Alaphilippe vooraan afhaken na een versnelling van Carapaz. De Fransman werd snel opgeslorpt en achtergelaten door de elitegroep. Na een nieuwe versnelling van Carapaz moest ook Izagirre er af. Bij de achtervolgers moest Guillaume Martin afhaken.

Carapaz bleef knap doorgaan en bij de achtervolgers bepaalde Pelle Bilbao het tempo. De kloof groeide opnieuw een beetje tot 45 seconden. Op 4 km van de finish nam David De La Cruz (UAE Team Emirates) over in functie van Pogacar. Mikel Landa moest lossen, net als Rigoberto Uran en Adam Yates. Het sein voor Miguel Angel Lopez om te versnellen. Alleen Pogacar, Porte en het Jumbo-Visma-duo Sepp Kuss en Primoz Roglic kon volgen. Kuss nam het tempo over en op 3 km van de top werd Carapaz ingelopen. Roglic liet een gat vallen en Kuss reed weg met Lopez. De Colombiaan liet Kuss achter, waarna Roglic met Pogacar naar Kuss reed. Het duo van Jumbo-Visma pakte enkele meters op Pogacar en Roglic versnelde. Die rprobeerde naar Lopez te rijden, maar die hield stand en won. Roglic werd tweede en pakt zeventien seconden terug op Pogacar.