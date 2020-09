België wil ‘100 tot 150 extra asielzoekers’ van Griekenland overnemen

België is bereid om nog eens 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers op te vangen van het Griekse eiland Lesbos. Dat meldt minister Maggie De Block in een persbericht na overleg met de Griekse autoriteiten.

Gisteren bleek dat België bereid was om twaalf niet-begeleide minderjarigen op te vangen uit het vernielde opvangkamp Moria. Daar komen op vraag van Griekenland nog eens 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers bij. Het gaat dan om families met kinderen, moeders of alleenstaande vrouwen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie De Block (Open VLD) woensdag gezegd aan haar Griekse collega Giorgos Koumoutsakos.

De SP.A en Groen lieten gisteren verstaan dat de regering fel zou tekortschieten als ze maar twaalf minderjarigen uit het vernielde vluchtelingen­kamp op Lesbos zou opvangen.

De Block en Koumoutsakos benadrukken dat enkel op Europees niveau een structurele oplossing kan gevonden worden. ‘Elke lidstaat moet een eerlijke bijdrage leveren.’ Ze hopen dat het New Pact on Migration and Asylum, dat de Commissie binnenkort voorstelt, oplossingen zal bieden voor de huidige uitdagingen.

De brand van Moria trof meer dan 12.000 mensen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft al aangegeven dat ze boven op het Europese initiatief 1.500 migranten in Duitsland zal onderdak bieden. Het zou gaan om gezinnen met kinderen, die in Griekenland al erkend zijn als hulpbehoevend.

In juli van dit jaar kwamen al achttien niet-begeleide minderjarigen uit Griekenland naar ons land.