J.K. Rowling opnieuw onder vuur door boek

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling (55) ligt opnieuw onder vuur voor transfobie. In het boek Troubled blood, dat Rowling schreef onder haar pseudoniem Robert Galbraith, is de slechterik van dienst een man die zich verkleedt als vrouw tijdens het plegen van misdaden.

Het boek in kwestie gaat over twee privédetectives die een zaak uit 1974 heropenen. Ze blijken een seriemoordenaar op het spoort te zijn. Het feit dat de moordenaar de drang voelt om vrouwenkleren aan te trekken tijdens het plegen van zijn misdaden, zet kwaad bloed bij veel lezers. Het personage kan schadelijk zijn voor de transgendergemeenschap, die in het echte leven vaak zélf juist slachtoffer is van geweld.

Voor de recensent van de Daily Telegraph was de conclusie ‘dat je nooit een man in vrouwenkleren mag vertrouwen’. The Guardian schreef dat de vrouwenkleren enkel een lokmiddel waren, The Telegraph gebruikte het woord travestiet, J.K. Rowling zelf schreef dat woord nooit.

Toch krijgt Rowling bakken kritiek over zich heen. Dat is niet de eerste keer. Het verwijt dat de schrijfster transfoob zou zijn, is onder meer een gevolg van een tweet die ze in juni schreef. Toen haalde ze uit naar een artikel dat schreef over ‘mensen die menstrueren’. Zij vond dat men over vrouwen moest schrijven, terwijl er ook transmannen zijn die menstrueren. Ze kreeg toen veel kritiek over zich heen en publiceerde een essay waarin ze uitlegt dat ze slachtoffer was van seksueel en huiselijk geweld.

Zelf ontkent Rowling ten stelligste dat ze transgenders haat, maar ze blijft bij haar standpunt.

‘Als je het concept van een biologische seksebepaling uitwist, leidt dat ertoe dat veel mensen een deel van hun leven niet meer kunnen bespreken. Het is geen haat om de waarheid te spreken’, schreef J.K. Rowling op Twitter.

Toch worden haar uitspraken en teksten onder de loep genomen, en de hashtag #RIPJKRowling is trending op Twitter. De fans van de schrijfster, die opgroeiden met Harry Potter, begrijpen haar niet langer en willen de auteur niet meer steunen. Rowling zelf heeft nog niet gereageerd op de controverse.