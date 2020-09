Dit zijn de coronacijfers twee weken na opening scholen

De scholen zijn nu twee weken open, en uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) blijkt dat slechts een klein percentage van de leerlingen en leerkrachten een positieve coronatest heeft afgelegd. De meeste positieve gevallen komen voor in de provincie Antwerpen.

Er testten slechts 0,05 procent van de leerlingen en personeelsleden positief op covid-19. Er moesten iets meer leerlingen en personeelsleden in quarantaine, respectievelijk 0,36 procent en 0,22 procent werden in quarantaine geplaatst.

Er is wel een groot verschil tussen de provincies merkbaar. De provincie Antwerpen scoort nog steeds het slechtst, de stad blijft een hotspot. Dertig procent van de leerlingen die in quarantaine moesten, komen uit die provincie.

Daarna volgt Oost-Vlaanderen, waarvan 23 procent van de leerlingen in quarantaine moest, 18 procent in West-Vlaanderen, 16 procent in Vlaams-Brabant, 10 procent uit Brussel. Limburg scoort het best met 3 procent.

De cijfers voor Brussel werden apart meegegeven en niet opgeteld bij de provincie. Foto: Onderwijs Vlaanderen

Het schooljaar startte in code geel, wat wil zeggen dat alle leerlingen naar school kunnen gaan. Er kan lokaal wel geschakeld worden naar een strenger niveau, als dat noodzakelijk blijkt.

Het is volgens minister Weyts nog te vroeg om nu al conclusies te trekken uit deze cijfers, aangezien het virus een incubatieperiode heeft van ongeveer twee weken. Deze eerste cijfers schetsen dus vooral een beeld over het einde van de zomervakantie.

‘We moeten nu vooral het hoofd koel houden’, zegt Weyts. ‘Dat betekent dat we de veiligheidsmaatregelen rigoureus moeten aanhouden. Het betekent ook dat iedereen de adviezen van de CLB’s en het Agentschap Zorg en Gezondheid goed moet opvolgen, zonder te overreageren met extra sluitingen of quarantaines. Want dan moeten te veel mensen getest worden, raakt het lokale zorgsysteem overbelast en het lokale leven ontregeld.’

De cijfers over de situaties in het onderwijs krijgen elke twee weken een update, en kunnen worden nagekeken op de website van onderwijs Vlaanderen.

De meeste universiteiten zullen opstarten in code oranje. Enkel de KU Leuven zal opstarten in code geel.