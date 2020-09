A12 richting Antwerpen dicht in Londerzeel na slippartij over olie

De A12 richting Antwerpen is woensdag omstreeks 13.45 uur volledig afgesloten in Londerzeel. Daar zijn een vrachtwagen en een auto geslipt over olie op het wegdek, zo meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De olie is afkomstig van een kraanwagen, die gestopt is langs de snelweg. De brandweer Vlaams-Brabant West is druk in de weer om de olie op te ruimen.

‘Maar de vervuiling loopt door tot in Willebroek en de reiniging zal dan ook nog enige tijd in beslag nemen’, klinkt het bij de brandweer.

Volg de actuele verkeersinformatie hier

Alle verkeer moet de A12 verlaten via uitrit 3 Meise en omrijden via Steenhuffel. Op de A12 staat intussen een file die tot in Meise reikt. Nog volgens de brandweer wordt aan de wachtende bestuurders water uitgedeeld omwille van de grote hitte.

De brandweer en het Vlaams Verkeerscentrum raden het verkeer dat vanuit Brussel naar Antwerpen wil, dan ook aan om de E19 te nemen.

Het is de tweede keer woensdag dat een snelweg volledig afgesloten moet worden. Eerder was dat op de E17 richting Gent in Beervelde het geval na een zwaar ongeval.