Van Haren mikt nu toch op bijna 300 Brantano-medewerkers

De schoenenverkoper Van Haren die 40 locaties van Brantano heeft overgenomen, zegt dat het jobs ziet voor maximaal 300 vroegere Brantano-medewerkers.

De afgelopen weken bleef het onduidelijk in welke mate Van Haren, onderdeel van het Duitse Deichmann, in de voormalige Brantano-winkels ook met ex-werknemers van Brantano ging werken. Vorige week liet Van Haren daar nog onduidelijkheid over bestaan toen het zei enkel winkels te kopen. ‘Dat was omdat we zelf nog niet alle informatie hadden’, zegt Bie Buelens, die de organisatie gaat aansturen.

De directie van Van Haren heeft nu aan de vakbonden duidelijk gemaakt dat het voornemen er is om de vroegere medewerkers van Brantano als eerste de kans te geven te voor een baan in de vroegere Brantanowinkels.

De schoenenverkoper kan in het meest gunstige geval tot bijna 300 voormalige medewerkers van Brantano tellen. Volgens Bie Buelens gaat het om 250 vaste medewerkers, aangevuld met tijdelijke werknemers en jobstudenten.

Voor het faillissement werkten bijna 900 mensen van Brantano. Dat was verdeeld over de hoofdzetel, het distributiecentrum in Erembodegem én de winkels. In de winkels zelf ging het om 647 medewerkers.

De winkels zullen vanaf 1 februari de deuren openen. De bedoeling van Van Haren is om Cao 32 bis te respecteren. Dat wil zeggen dat de werknemers die aangeworven worden, hun huidige loonsvoorwaarden zullen behouden. Bij de sollicitatiegesprekken zal ook naar de motivatie van de werknemers worden gepeild.