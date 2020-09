PODCAST. Vier jaar geleden stemden zij op Trump. Zijn ze dat opnieuw van plan?

Op 3 november kiezen de Amerikanen een president. Een uitgelezen moment om eens in het hoofd te kruipen van vier Republikeinse kiezers.

Hoe kijken zij die vier jaar geleden hebben gekozen voor Donald Trump naar het beleid van de huidige Amerikaanse president? Zijn zij tevreden? Of is hij de voorbije jaren veel fans kwijt gespeeld? We praten erover met buitenlandjournaliste Ine Roox, die de Verenigde Staten op de voet volgt.

