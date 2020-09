‘Er is geen doofpot in de zaak-Chovanec. Het dossier is nooit begraven’

Van een doofpotoperatie in de zaak-Chovanec nooit sprake geweest. Dat heeft Johan Delmulle, de procureur-generaal van Brussel, vanochtend in de commissie Justitie van het parlement in naam van het college van procureurs-generaal gezegd. ‘Alle richtlijnen zijn gevolgd. De camerabeelden zijn gevrijwaard na de feiten, een onderzoeksrechter is aangesteld. Het Comité P voert het onderzoek. Er is geen doofpot van justitie en het dossier is niet “begraven” in Charleroi, wat sommigen daar ook over zeggen.’