Nederlandse kroonprinses ontvangt straks 1,6 miljoen euro per jaar

Wanneer de Nederlandse kroonprinses Catharina-Amalia volgend jaar achttien kaarsjes uitblaast, heeft ze recht op een jaarlijkse uitkering van ruim 1,6 miljoen euro. Dat berichten Nederlandse media op basis van de begroting van de koning.

Nadat haar inkomen vorig jaar werd geraamd, is nu ook duidelijk geworden hoeveel de Nederlandse troonopvolgster precies zal ontvangen wanneer ze meerderjarig is: een jaarlijks persoonlijk inkomen van 296.000 euro en 1.338.000 euro voor uitgaven aan personeel en materieel.

De dotatie van prinses Amalia (in Nederland een uitkering genoemd) is grondwettelijk vastgelegd. Ook de koning, zijn echtgenote en voormalige koningin ontvangen uitkeringen. Die stijgen volgend jaar opnieuw: Willem-Alexander ontvangt dan ruim 6 miljoen euro, waarvan een miljoen is bedoeld als inkomen. Máxima ontvangt in totaal ruim een miljoen, prinses Beatrix ruim 1,6 miljoen. De uitkeringen worden jaarlijks geïndexeerd en volgen de salarisontwikkelingen van ambtenaren. De overige leden van het koningshuis ontvangen geen geld.

Geen dotatie voor Elisabeth

Onze troonopvolgster, kroonprinses Elisabeth, vierde vorig jaar al haar achttiende verjaardag, maar krijgt vooralsnog geen dotatie. Wettelijk gezien heeft ze daar recht op, en is het aan de regering om het bedrag te bepalen. Maar koning Filip en koningin Mathilde willen hun oudste dochter voorlopig niet belasten met de verplichtingen die zo’n financiële ondersteuning met zich meebrengt.

In 2014 werd het Belgische systeem van dotaties aangepast, en kunnen enkel nog dotaties worden toegekend aan het koningspaar, het voormalige koningspaar, en de vermoedelijke troonopvolger en diens echtgenoot of echtgenote. Koning Filip krijgt een dotatie van 12,3 miljoen euro, terwijl koning Albert jaarlijks ruim 920.000 euro ontvangt. Als overgangsmaatregel behouden prinses Astrid en prins Laurent hun jaarlijkse dotatie van ruim 300.000 euro elk. De broers en zus van Elisabeth zullen echter nooit dotaties ontvangen.

Dinsdag verspreidde het Belgisch koninklijk paleis de eerste beelden van Elisabeths legeropleiding.