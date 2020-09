Jill Biden gebruikt ook haar laarzen om stemmen te sprokkelen

Wat Melania Trump en Michelle Obama kunnen, kan Jill Biden ook. De echtgenote van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden riep met haar schoeisel Amerikaanse kiezers op om hun stem uit te brengen.

Over minder dan vijftig dagen weten we of Joe Biden dan wel Donald Trump de volgende vier jaar president van de Verenigde Staten is. Nog nooit leek er meer af te hangen van de verkiezingen, en dus telt elke stem. Voormalige first lady Michelle Obama benadrukte het in haar speech voor de Democratische Coventie, niet alleen met woorden, maar ook met de halsketting die ze droeg en die het woord ‘vote’ spelde.

Diezelfde boodschap zag het publiek in Delaware maandag ook terug op de laarzen van Jill Biden, de echtgenote van Joe Biden, nadat ze alvast zelf haar stem had uitgebracht. Die waren overigens niet speciaal voor haar gemaakt, de hoge laarzen van Stuart Weitzman zijn nog steeds te koop via zijn webshop. Weitzman is ook niet de enige Amerikaanse ontwerper die de presidentsverkiezingen laat binnensijpelen in zijn collecties. Van Michael Kors tot Prabal Gurung en kledingketen Gap, er zijn talloze opties voor wie via zijn kleding duidelijk wil maken dat elke stem telt.