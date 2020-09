‘Huizenjagers’ beschuldigd van beeldmanipulatie: ‘Willen net helder verhaal vertellen’

In een fragment in het reality-programma Huizenjagers op Vier waren er in de buurt van het huis van kandidaten Kaat en Gil hoogspanningsmasten te zien, die er in werkelijkheid niet staan. ‘Beeldmanipulatie’, volgens een buurtbewoner. ‘We proberen de kijker onder te dompelen in het verhaal’, reageert producent Zodiac.

In de aflevering van Huizenjagers van dinsdagavond moesten makelaars op zoek naar een huis voor Kaat en Gil, ver weg van hoogspanningskabels. Omdat Kaat naar eigen zeggen gevoelig is voor straling, wil ze niet meer in de buurt wonen van zo’n kabels.

‘Ik ben heel stralingsgevoelig. Om gezondheidsredenen ben ik dus genoodzaakt om te verhuizen’, zei Kaat. ‘Het is heel belangrijk dat er geen hoogspannings- of zendmasten staan rond ons nieuwe huis.’

Om dat beeld kracht bij te zetten, werden fictieve masten aan de beelden toegevoegd in de buurt in Gentbrugge, waar ze nu wonen. Een opmerkzame buurtbewoner merkte dat op, en schreef dat Vier aan beeldmanipulatie doet. David De Pue tweette twee foto’s, een van het koppel in hun straat met masten op de achtergrond, en een beeld van Google Maps, waar de masten niet op te zien zijn. ‘Ik woon in de buurt, die masten staan daar niet, dit is zeer misleidend’, vindt hij. Ook andere buurtbewoners bevestigen dat daar geen hoogspanningskabels te zien zijn.

Beeldmanipulatie @opVIER. De Robert Rinskopflaan in Gentbrugge. Links het beeld uit #Huizenjagers, rechts de werkelijke situatie (Google Streetview). Eventjes wat hoogspanningsmasten er bij getoverd ??. pic.twitter.com/5tUCRpgcad — David De Pue (@DpDaaf) September 15, 2020

Productiehuis Zodiac, de makers van het programma, bevestigt aan De Standaard dat de zendmasten in postproductie werden toegevoegd. Om het persoonlijke verhaal en de specifieke wensen van de kopers extra in de verf te zetten, gebruikt het productiehuis wel vaker visuele of auditieve toevoegingen.

‘We willen het verhaal altijd zo duidelijk mogelijk schetsen naar de kijker toe’, reageert Zodiac. Omdat de aflevering draaide rond een vrouw die stralingsgevoelig is, werden visuele en auditieve elementen gebruikt om dat te benadrukken, in dit geval met hoogspanningsmasten en een knetterend geluidseffect ‘met het oog op een helder verhaal brengen’. ‘Dit doen we wel vaker op een ludieke en absurde manier om de kijker volledig onder te dompelen in het verhaal, denk maar aan een extra luide claxon van een vrachtwagen die op een drukke baan passeert of grappige dierengeluiden om het landelijk karakter van een gemeente te onderstrepen. En dat is ook hier gebeurd.’



Om verwarring te vermijden heeft Vier afgesproken met de producenten om de kijker altijd duidelijk te informeren als er grappige of ludieke beeldelementen toegevoegd worden. ‘Dit geldt ook voor alle andere Vier-programma’s.’