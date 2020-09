Zowel het aantal besmettingen, als het aantal ziekenhuisopnames én sterfgevallen ten gevolge van covid-19 stijgt opnieuw in ons land. ‘Als we niets doen, zitten we over twee weken aan 1600 besmettingen per dag’, zegt viroloog Steven Van Gucht in de persconferentie.

Het Crisiscentrum meldt opnieuw een stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land. Naast het aantal besmettingen, is er ook een stijging bij het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. Het gemiddeld aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land is in de week van 6 tot 12 september gestegen naar 779. Dat is een stijging met 52 procent tegenover de week voordien. Het aantal besmettingen verdubbelt alle twaalf dagen. Vrijdag 11 september waren er 1.139 nieuwe gevallen op een dag, zo is woensdag gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is van 9 tot 15 september gestegen naar 32,6 per dag, een stijging met 57 procent. Het aantal doden steeg van 6 tot 12 september met gemiddeld 2,9 per dag (+25 procent).