De Block ontkent dat regering afwezig is: ‘Probleem los je niet op in de studio’

Zowel donderdag 10 als vrijdag 11 september werden er meer dan 1.000 besmettingen in ons land geregistreerd. De regering wordt verweten niet in te grijpen en afwezig te zijn. Op Radio 1 ontkende minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dat stellig woensdagochtend. Ook zei ze dat er geen strengere maatregelen komen, maar riep ze wel iedereen op ze te respecteren.

‘Het virus verspreidt zich opnieuw sneller onder de bevolking. In ons land is het ongeveer vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, maar minder erg dan Spanje. We moeten zien dat het niet zo ver komt en dat kunnen we alleen door ons eigen gedrag aan te passen’, zei ze. De maatregelen die er nu zijn, zijn genoeg als iedereen die volgt, klonk het meermaals. ‘De hygiënische maatregelen, het afstand houden, de maskerplicht. Al die maatregelen doen veel en dat werd bewezen: de tweede golf is op 1,2,3 gaan liggen.’

De Block gaf ook aan te begrijpen dat mensen het beu zijn. ‘Het is normaal dat mensen zich afvragen hoe lang het nog gaat duren. In het begin dachten we dat het om enkele weken zou gaan, maar nu weten we dat het virus hier nog zal zijn met Kerstmis en nieuwjaar, en ook met Pasen volgend jaar. We wachten op de vaccins.’ Strengere maatregelen invoeren heeft volgens haar dan ook geen zin. ‘We moet tegen de mensen die de maatregelen nog volgen zeggen dat ze goed bezig zijn.’ Tegelijkertijd riep ze degenen die ze niet respecteren op om ze toch (opnieuw) te volgen. ‘Die maatregelen werken. We gaan niet opnieuw ons hele land opsluiten omdat een aantal mensen het beu zijn. Die moeten we net motiveren.’

Dat het beleid afwezig was, ontkent De Block. ‘We hebben ten eerste gewerkt. Ik heb drie departementen die zich focussen op het coronavirus. Het probleem wordt niet opgelost door in de studio te zitten, maar wel door op het kabinet en op het terrein te werken.’

Quarantaine na testen

Verder gaf ze ook aan dat er in België ‘geen hoge drempel is om getest te worden’. ‘We doen nu meer dan 30.000 testen per dag. We hebben een grote test capaciteit.’ Mogelijk wordt het testen in de nabije toekomst eenvoudiger. Vandaag worden er in België in sommige gevallen na overleg met de arts nog een tweede test uitgevoerd. ‘Er zijn landen waar men bijvoorbeeld 1 test nog doet om het eenvoudiger te maken. Daar zijn nu ook gespreken over om te zien wat aanvaardbaar en veilig is als quarantaineperiode.’

Data

Onder meer de UGent ergert zich aan hoe de data worden vrijgegeven en vroeg deze week in een open brief om meer transparantie en heldere coronacijfers. ‘Ik denk dat zo’n berichten het vele werk ondergraven van mensen die daar mee bezig zijn. De vragen mogen gesteld worden, maar vraag die dan aan de juiste persoon in plaats van de vraag in de lucht te gooien langs een open brief’, klonk het. ‘Maar iedereen doet wat die wil.’

‘Het is belangrijk dat de data die er zijn dat die gecontroleerd zijn, dat die wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat daaruit de juiste conclusies getrokken kunnen worden. En dat is niet evident bij data over de verspreiding van een virus dat men eigenlijk niet kent, waar geen medicatie of vaccin voor bestaat. Dus geef de wetenschappers de kans en de tijd om hun werk te onderbouwen’, vond de Block.

‘Iedereen heeft zijn rol te spelen en als een viroloog nu gaat zeggen dat er een nieuwe regering moet komen, dan is dat waar, maar het virus zal niet verdwijnen door een nieuwe regering.’