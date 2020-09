Egan Bernal heeft zich teruggetrokken uit de Tour de France

Titelverdediger Egan Bernal stapt uit de Tour. Zijn team Ineos laat weten dat de Colombiaan vandaag niet meer aan de start komt van de 17e etappe. ‘Dit is duidelijk niet hoe ik wilde dat mijn Tour de France zou eindigen, maar ik ben het ermee eens dat dit in de gegeven omstandigheden de juiste beslissing voor mij is’, zegt Bernal.

De 23-jarige Bernal verloor al een pak tijd bergop en stond in het algemene klassement op een zestiende plek op 19 minuten van leider Primoz Roglic. Niet wat je van een uittredende winnaar zou verwachten. De loodzware Alpenetappe richting de Col de la Loze laat Bernal vandaag dus schieten.

“Dit is uiteraard niet hoe ik de Tour de France wou beëindigen, maar het is de juiste beslissing voor mij gezien de omstandigheden”, reageert hij. “Ik heb veel respect voor deze wedstrijd en kijk er al naar uit om hier de komende jaren terug te keren.”

Pijn aan de rug

Bernal kloeg na de etappe van gisteren opnieuw van pijn in de rug en ook zijn knie speelde hem parten. De gele trui van vorig jaar had nog de wens om de Tour uit te rijden, maar zo ver komt het dus niet.

Manager Dave Brailsford duidt de beslissing van zijn team. “Volgens ons is dit de beste keuze voor Egan. Hij is een groot kampioen die niets liever wil dan koersen, maar hij is ook nog jong. Met nog zoveel grote rondes in het vooruitzicht, lijkt het ons het beste om hem nu uit koers te nemen.”