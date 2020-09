Holocaust-overlevende Henri Kichka krijgt straat in Vorst

De Brusselse gemeente Vorst gaat een straat vernoemen naar Henri Kichka, zo heeft de gemeenteraad dinsdagavond beslist. Kichka was een overlevende van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, hij overleed in april dit jaar op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.

‘De beslissing was unaniem. Henri Kichka woonde vele jaren in onze gemeente, hij is er ook ereburger’, aldus burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo). De straat in kwestie ligt in de toekomstige wijk Forest Village.

Kichka was een bekend figuur in Franstalig België en getuigde vaak over de concentratiekampen, onder meer in scholen. Hij was in 1926 in Brussel geboren, in een gezin van uitgeweken Poolse joden. Als 16-jarige werd hij gedeporteerd. Hij overleefde verscheidene nazikampen, onder meer het concentratiekamp Auschwitz. Hij overleefde als enige van zijn familie de Tweede Wereldoorlog.