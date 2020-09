Besmettingen klimmen naar 779 per dag

Zowel het aantal besmettingen, als het aantal ziekenhuisopnames én sterfgevallen ten gevolge van covid-19 stijgt opnieuw in ons land. Dat laatste getal stijgt evenwel het minst snel.

Tussen 6 september en 12 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 778,9. Dat is een stijging van 52 procent tegenover de week voordien, blijkt woensdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt uit op 94.795 gevallen (489 meer dan gisteren gemeld).

Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is tussen 8 en 14 september verder gestegen naar 31,4, een stijging met 13 procent tegenover de week voordien. In totaal zijn in ons land al 19.393 mensen opgenomen wegens covid-19 (49 meer dan gisteren).

Het gemiddelde aantal doden komt uit op 2,9 per dag in de periode van 6 tot 12 september (+0,6 procent). Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.930 (3 meer dan gisteren).