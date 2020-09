Egan Bernal niet geselecteerd voor WK wielrennen

Egan Bernal behoort niet tot de Colombiaanse selectie voor het WK wielrennen, dat van 24 tot 27 september plaatsvindt in het Italiaanse Imola. De winnaar van de Tour de France 2019 zakte zondag door het ijs in de huidige editie van La Grande Boucle.

De 23-jarige kopman van Ineos is in de Tourstand pas 16e, op meer dan 19 minuten van de Sloveense geletruidrager Primoz Roglic.

In Italië rekent de Colombiaanse ploeg in de eerste plaats op Rigoberto Urán en Miguel Ángel López, momenteel respectievelijk op de derde en de vierde plaats in het klassement van de Ronde van Frankrijk. Ook Nairo Quintana (10e in de Tour) werd geselecteerd.

Colombiaanse WK-selectie: Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Miguel Ángel López, Harold Tejada, Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Henao.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)