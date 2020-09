Honderd bekende Belgen vragen onderhandelaars om burgerdienst te promoten

Honderd bekende Belgen vragen de onderhandelaars van de nieuwe federale regering om op grote schaal een burgerdienst in te voeren. De bestaande vrijwillige ‘samenlevingsdienst’ heeft volgens hen meer budget en een wettelijk kader nodig.

Bij de ondertekenaars zijn onder meer de rectoren van de VUB, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Anuna De Wever van Youth for Climate, regisseurs Stijn Coninx en Jaco Van Dormael, econoom Paul De Grauwe, filosoof Jean Paul Van Bendegem en politicoloog Dave Sinardet.

De ondertekenaars van het initiatief vinden dat jongeren de kans zouden moeten krijgen zich voor een periode van een half jaar tot een jaar in te zetten in bijvoorbeeld de hulpverlening, de culturele wereld of de milieusector.

Ze zouden in ruil daarvoor een statuut moeten krijgen, opleiding, sociale rechten en een vergoeding. Ze wijzen erop dat al onze buurlanden al een dergelijk systeem hebben, met positieve effecten op de emancipatie van de jeugd en de sociale cohesie.

De ondertekenaars merken op dat de zeven partijen van de beoogde Vivaldi-coalitie allemaal voorstanders zijn van de oprichting van de Samenlevingsdienst. ‘De tijd is dus gekomen om van paradigma te veranderen, om dit project niet langer te zien als een last, maar integendeel als een inspirerend en verenigend maatschappelijk project voor het hele land.’

In ons land bestaat er al een ‘platform voor de samenlevingdienst’. Jaarlijks melden zo’n 500 jongeren zich daarvoor aan. Gelijkaardige buitenlandse initiatieven bereiken veel meer mensen. In Duitsland gaat het om 100.000 jongeren per jaar, in Frankrijk zelfs 140.000. De ondertekenaars pleiten daarom voor meer steun vanuit de overheid voor de samenlevingdienst.