Duitse voetbalstadions mogen 20 procent van capaciteit benutten

De Duitse deelstaten hebben dinsdag overeenstemming bereikt over de manier waarop voetbalsupporters weer geleidelijk naar het stadion kunnen. De bedoeling is dat clubs 20 procent van alle beschikbare tickets mogen verkopen. De noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein is zelfs voor een limiet van 25 procent.

Het is onduidelijk of alle clubs de nieuwe regels al kunnen doorvoeren voor de start van de Bundesliga. Bayern München opent het seizoen vrijdag met een wedstrijd tegen Schalke 04. Het experiment met toeschouwers in voetbalstadions wordt over zes weken geëvalueerd.