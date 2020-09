Aubameyang blijft bij Arsenal en verlengt contract

Pierre-Emerick Aubameyang blijft bij Arsenal en heeft zijn contract met drie jaar verlengd. De spits uit Gabon gaf in de zomer meermaals te kennen dat hij twijfelde over zijn toekomst in Londen, omdat Arsenal al jaren niet meer meedoet om de grote prijzen. De 31-jarige Aubameyang lag nog tot de zomer van 2021 vast.

“Zij hebben de sleutels in handen. Het is aan hen om hun werk te doen en daarna zien we wel hoe het gaat”, zei Aubameyang over de clubleiding van Arsenal. “Ik sta op een kruispunt in mijn carrière en ik wil eerlijk zijn tegen iedereen. Het wordt een moeilijke beslissing.”

Aubameyang kwam in de winter van 2018 over van Borussia Dortmund. Afgelopen seizoen won hij met Arsenal de FA Cup en begin dit seizoen de Community Shield, maar andere grote successen bleven uit. Afgelopen seizoen werden de Gunners teleurstellend achtste in de Premier League.