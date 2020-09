Film geïnspireerd op zaak-Wesphael opent competitie Film Fest Gent 2020

De Belgische film ‘L’ennemi’ zal de Officiële Competitie op de 47ste editie van Film Fest Gent openen. De film is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de van moord verdachte Waalse politicus Bernard Wesphael.

Dat maakt de organisatie dinsdag bekend. Ook het Amerikaanse drama ‘Nomadland’ en de Portugese film ‘Vitalina Varela’ dingen mee in de competitie voor de Grand Prix voor Beste Film en de Georges Delerue Award voor Beste Muziek en Sound Design. Nomadland viel het voorbije weekend al in de prijzen op het filmfestival van Venetië.

De Brusselse regisseur Stephan Streker mag op 17 oktober met ‘L’ennemi’ de Officiële Competitie openen. Een film gebaseerd op het verhaal van Ecolo-politicus Bernard Wesphael, al is het niet de bedoeling om een waarheidsgetrouw beeld te scheppen maar een artistieke kijk op de werkelijkheid.

De hoofdrol is weggelegd voor Jérémie Renier, die voor dit psychologisch drama in de huid kruipt van Louis Durieux, een Belgisch politicus die ervan beschuldigd wordt zijn vrouw Maëva (Alma Jodorowsky) te hebben vermoord in hun hotelkamer aan de Noordzee. ‘L’ennemi’ is een thriller met ook een aantal Vlaamse acteurs onder wie Sam Louwyck, Peter Van Den Begin, Bruno Vanden Broecke en Jeroen Perceval.

In totaal zijn twaalf films geselecteerd voor de Officiële Competitie van het Film Fest Gent. In het rijtje ook de Franse dramafilm ‘ADN’ van regisseur Maïwenn, ‘Eden’ van Ágnes Kocsis, ‘First Cow’ van Kelly Reichardt, ‘Gagarine’ van Fanny Liatard en Jérémy Trouilh, ‘Ghosts’ van Azra Deniz Okyay, ‘The Nest’ van Sean Durkin, ‘Petite Fille’ van Sébastien Lifshitz, ‘Servants’ van Ivan Ostrochovský en ‘Stories from the Chestnut Woods’ van Gregor Božic.

Film Fest Gent 2020 vindt plaats van 13 tot 24 oktober 2020.