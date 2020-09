Nederlandse koning waarschuwt voor zware economische terugslag: ‘Ongekend in vredestijd’

Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag veroorzaakt door de coronacrisis. ‘Alle recente cijfers zijn ongezien in vredestijd’, zei koning Willem-Alexander dinsdag in zijn traditionele troonrede op ‘Prinsjesdag’, de opening van het parlementaire jaar bij onze noorderburen. Die verliep omwille van het coronavirus wel heel anders dan normaal.

Gewoonlijk houdt de koning zijn troonrede in aanwezigheid van alle parlementariërs, terwijl er dit keer maar een kleine delegatie aanwezig was. Daarna stelt de minister van Financiën de begroting voor in het parlement, maar ook de zogenaamde ‘miljoenennota’ werd met veel minder luister onthaald.

Ook tijdens de troonrede bleef afstand houden de gouden regel. Foto: AFP

Willem-Alexander waarschuwde dat de terugslag lange tijd zal blijven hangen in de overheidsfinanciën en economie. ‘Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd,’ waarschuwde hij.

De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn wel ‘veerkrachtig’. Daardoor heeft Nederland de eerste klap van de coronacrisis kunnen opvangen. De afgelopen jaren kende de begroting een flink overschot en de staatsschuld is teruggebracht.

Het kabinet maakt de keuze om nu niet te bezuinigen. Ze gaat juist ‘investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar’, aldus de koning.

Racisme

Hij ging ook in op racisme en de rechtsstaat. ‘Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog steeds bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar.’ Het debat over racisme ‘schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling’.

Gouden koets

Overigens leverde Prinsjesdag zelf ook voor discussie in het racismedebat. Op de gouden koets waar de vorst traditioneel mee rondrijdt op Prinsjesdag is een koloniaal tafereel afgebeeld. De gewraakte afbeelding toont een huldeblijk van de toenmalige koloniën, met een onder meer knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen.

De voorbije jaren stond de koets echter in een museum. Volgens sommigen blijft ze daar best ook, met de nodige duiding. Het Nederlandse hof heeft nog geen standpunt ingenomen.

Geen balkonscène

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn direct na het voorlezen van de troonrede vertrokken. Omdat de terugrit buiten beeld plaatsvond, is het onduidelijk wat de eindbestemming is van het koninklijk paar.

Op paleis Noordeinde vond dit jaar geen traditionele balkonscène plaats. Normaliter zwaait de koninklijke familie naar het publiek, maar vanwege de geldende coronabeperkingen is dat niet mogelijk. Aan de poort van het paleis was het zo goed als uitgestorven.