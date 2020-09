In woon-zorgcentrum Domino zijn op één afdeling dertien bewoners en drie personeelsleden besmet met het coronavirus. De hele afdeling is in lockdown. ‘Drie maanden lang hielden we corona hier buiten. Nu is er plots een spectaculaire uitbraak.’

Het coronavirus slaat stevig toe in wzc Domino in de Rodelijvekensstraat. Een hele afdeling van 26 bewoners is in lockdown geplaatst. Dat betekent geen bezoek, zelfs niet van de huisarts, en een vast ...