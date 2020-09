Navalni vanuit ziekenhuis: ‘Ik kan weer zelfstandig ademen’

De Russische opposant Aleksej Navalni laat weten dat hij aan de beterhand is. ‘Gisteren had ik geen hulp meer nodig om te ademen’, laat hij via instagram weten. De bijgaande foto toont ook aan dat hij van de beademing af is.

‘Dit is Navalni. Ik mis je. Ik kan bijna niets doen, maar gisteren kon ik de hele dag zelfstandig ademen. Compleet zelfstandig. Zonder hulp, zelf geen ventilator meer in mijn keel. Ik vond het heel aangenaam. Een verrassend iets, dat door velen ondergewaardeerd is. Ik kan het van harte aanraden’, schrijft hij.

Eerder vandaag liet zijn woordvoerder weten dat Navalni van plan is om na zijn herstel terug te keren naar Rusland. ‘De hele ochtend hebben journalisten me aangeschreven en gevraagd of het klopt dat Aleksej van plan is terug te keren naar Rusland. Het komt me vreemd over dat iemand het tegendeel zou denken. Eens te meer bevestig ik aan iedereen: andere opties zijn nooit overwogen.’

Navalny wordt in het Berlijnse Charité-ziekenhuis behandeld voor de gevolgen van een vergiftiging met een novitsjok-zenuwgif. Eerder constateerde een Duits laboratorium dat daar sprake van is. Dat werd maandag bevestigd door een Frans en een Zweeds laboratorium.